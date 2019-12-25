В Казахстане открыли монумент Назарбаеву

Монумент установлен на территории Национального университета обороны в Нур-Султане.

В Казахстане открыли монумент первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. В режиме онлайн в торжественной церемонии принял участие действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев. Известно, что монумент установлен на участке Национального университета обороны в столице.

Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы...В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения - ценить и уважать их заслуги Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Напомним, что политик Нурсултан Назарбаев 6 июля отметит 80-летний юбилей. Токаев добавил, что экс-глава республики определил стратегический путь развития независимого государства, а также сплотил нацию ради достижения общей цели.

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