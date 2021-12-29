В Казахстане объявлен траур по жертвам беспорядков

Из-за вооруженных столкновений с участниками беспорядков погибли 18 силовиков. Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Сообщение пресс-секретаря главы государства

Глава государства обратился к народу с просьбой не реагировать на призывы "деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства общества". Из-за вооруженных столкновений с участниками беспорядков погибли 18 силовиков. Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Напомним, что протесты в Казахстане начались 2 января. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на автомобильный газ с 60 до 120 тенге за литр. Первые митинги прошли в Мангистауской области, а также в городах Жанаозен и Актау. После того, как власти пошли на уступки и выполнили требование протестующих, участники протестов потребовали отставки действующего правительства.

Ранее мы сообщили, что бывший президент Казахстана Назарбаев призвал граждан сплотиться вокруг Токаева.

Фото: YouTube / Телеканал Хабар 24