Бывший президент Казахстана Назарбаев призвал граждан сплотиться вокруг Токаева

Он попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал горожан сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева. По мнению экс-главы государства, это позволит преодолеть кризис.

По словам Назарбаева, он находится в Нур-Султане. Бывший президент Казахстана попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Недавно появились данные о том, что Назарбаев иммигрировал в Китай. Как сообщили в пресс-центре, эта информация не соответствует действительности. Экс-глава государства провел переговоры с лидерами дружественных Казахстану государств. Его политика направлена на обеспечение целостности страны.

Напомним, что 2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на газ в два раза. Кроме экономических требований участники акций выдвинули политические. Они потребовали отставки Назарбаева. Токаев принял соответствующее решение. Он сам занял должность главы Совбеза и заявил о намерении жестко бороться с протестами.

Ранее мы сообщили, что экс-глава КНБ Казахстана Масимов задержан по факту госизмены.

Фото: YouTube/Al Jazeera English