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Экс-глава КНБ Казахстана Масимов задержан по факту госизмены
Сегодня, 9:09
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Экс-глава КНБ Казахстана Масимов задержан по факту госизмены

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По этой статье бывшему председателю КНБ грозит лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.

В Казахстане задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

Дело о госизмене завели 6 января. Масимова и других фигурантов дела задержали в тот же день. Однако КНБ сообщил об этом только сейчас. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. По этой статье бывшему председателю КНБ грозит лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.

Напомним, что с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год Масимов возглавлял правительство Казахстана. В промежуток между сроками он был руководителем администрации президента. В 2016 году Масимова назначили главой КНБ. После протестов президент Касым-Жомарт Токаев решил снять его с должности на фоне массовых протестов.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане задержаны более 4,2 тыс. участников беспорядков.

Фото: Википедия

Теги: госизмена, казахстан, кнб, масимов, экс-глава кнб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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