В Каталонии после акции в поддержку осужденного рэпера задержали одного человека

За неделю протестов МВД Испании задержало на беспорядках более 160 человек.

По меньшей мере один человек задержан в среду в Каталонии в ходе инцидентов после акции протеста против ареста испанского рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщили представители местной полиции в Twitter-аккаунте. Правоохранительные органы уточнили, что музыкант ранее был осужден за оскорбление короны и прославление терроризма.

Авторы издания El Periodico уточнили, что в населенном пункте Виланова-и-ла-Желтру ряд активистов поджигали мусорные контейнеры и бросали бутылки в представителей закона. Отделившаяся группа участников митинга разбила несколько витрин магазинов, чтобы разграбить их.

В испанском МВД объяснили журналистам ТАСС, что за все время беспорядков в стране, вызванных задержанием рэпера, полиции пришлось задержать более 160 человек. Протесты начались 16 февраля. Большая часть из них зафиксирована на территории Каталонии.

Шестой день подряд в Испании происходят беспорядки из-за задержания Пабло Акселя.

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