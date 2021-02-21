Радикалы выходили на улицы, чтобы добиться освобождения рэпера Пабло Аселя (Хаселя).

В Испании задержаны более 30 человек за участие в беспорядках. Об этом сказано в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.

Артиста арестовали на этой неделе за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и соцсетях. Несогласные граждане вышли на улицы в поддержку рэпера. Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне. Там демонстранты устроили погромы в центре города, строили баррикады и поджигали витрины магазинов. Кроме того, они забрасывали полицию камнями и различными предметами. Пострадали дворец музыки и биржи. Силовики применили против радикалов резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты.

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране. Однако, по мнению политика, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Ранее мы сообщили, что опубликовано видео с превращением автомобильного прицепа в БМП-2.

Видео: Youtube/Raw Footage Today