Вооруженные силы Белоруссии отработали оперативное размещение ложных целей для отвлечения внимания соперника.

Опубликовано видео с превращением автомобильного прицепа в БМП-2. Об этом пишет "Российская газета".

Военные развернули макет боевой машины пехоты, которая выглядела как автомобильный прицеп. БМП-2 ничем не отличается от настоящего грузового прицепа. В чрезвычайной ситуации приманку для артиллерийских снарядом, авиационных бомб и ракет перебрасывают в нужный район. Снимается маскировочный тент и боковые борта. Внезапно грузовой прицеп превращается в "боевую машину пехоты". Процесс занимает всего несколько минут. В трансформации военной машины участвуют всего пять подготовленных военнослужащих.

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Видео: Twitter/Hans Schmulke