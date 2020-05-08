Шестой день подряд в Испании происходят беспорядки из-за держания Пабло Акселя

Протесты наблюдаются в Бильбао, Барселоне.

Шестой день подряд в Испании происходят беспорядки, которые организуют левые радикалы. Митингующие выступают за освобождение местного рэпера Пабло Акселя, которого поместили под стражу в связи с обвинениями в прославлении терроризма и оскорблением короны.

Национальная полиция заявила в Twitter-аккаунте, что беспорядки зафиксированы в ночь на 22 февраля в городе Бильбао, аналогичная обстановка замечена и в Барселоне. В столице Испании протесты начались около вокзала Сантс. Активисты развернули плакат с надписью: "Вы нам показали, что быть мирными бесполезно". Колонна протестующих направилась в центр города, но толпе пришлось изменить маршрут из-за того, что улицы перекрыла полиция.

Радикалы дошли до улицы Лаетана, где расположен полицейский участок. Толпа начала забрасывать представителей закона мусором, бутылками, камнями. Оппозиция также вырывала дорожные знаки, запускали петарды. Телеканал 24 Horas заявил, что полиции удалось оттеснить людей к площади Каталонии. Заранее из центра города были убраны мусорные контейнеры, которые ранее поджигали протестующие.

В Испании задержаны более 30 человек за участие в беспорядках.

Видео: Twitter / GipuzkoaGaur, YouTube / Guardian News