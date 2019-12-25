Митингующие требуют освобождения рэпера Пабло Аселя.

В Испании полиция применила силу против участников протеста против ареста рэпера Пабло Аселя. По данным местного издания El Periodico, гвардия Барселоны реагировала на действия активистов, когда мирное шествие снова превратилось в беспорядки.

В Twitter-аккаунте каталонской полиции отмечается, что группа протестующих начала сооружать баррикады, а также грабить магазины и бросать различные предметы в представителей закона. В городе Жирона и муниципалитете Вильяфранка-дель-Пенедес также зарегистрированы различные инциденты во время митинга в поддержку музыканта. В настоящее время известно о трех задержанных.

Напомним, что митинги проходят в испанских городах с 16 февраля. За несколько дней полиция задержала десятки человек. Пострадавшие также измеряются десятками. Протестующие выходят на улицу ради поддержки Аселя, которого приговорили к девяти месяцам заключения из-за оскорбления короны и прославления террористической деятельности.

Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера.

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