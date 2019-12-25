ЕК поддерживает мирные протесты и отвергает насилие.

Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера Пабло Аселя. На брифинге с журналистами в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии сообщил, что члены ЕК поддерживают мирные протесты и считают, что государства ЕС должны обеспечивать возможность их проведения в качестве реализации свободного волеизъявления граждан.

Мы, конечно, в курсе, этих манифестаций. Мы уже неоднократно повторяли, что мирные демонстрации – это фундаментальное право во всех демократических странах, мы поддерживаем мирные демонстрации и отвергаем любые формы насилия официальный представитель ЕК

Напомним, что Аселя обвиняют в оскорблении монархии, а также пропаганде терроризма. Его приговорили к девяти месяцам заключения. Во многих испанских городах третий день продолжаются беспорядки. Десятки человек задержаны, более сотни активистов и полицейских пострадали. Манифест в поддержку рэпера подписали режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.

В Испании акции протеста против задержания рэпера вновь переросли в беспорядки.

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