Власти Испании считают беспорядки из-за ареста Аселя не имеющими отношения к свободе слова. С заявлением выступил вице-премьер королевства Кармен Кальво в интервью радиостанции Cadena SER.
Ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия, это красная линия.
Кармен Кальво, вице-премьер Испании
По её словам, протестующие не уведомили власти об акции. В ходе протестов появились пострадавшие, имуществу граждан был нанесён серьёзный материальный ущерб. Кальво считает, что говорить о свободе слова в данном случае нельзя, так как у прав всегда есть ограничения и насилие не имеет ничего общего со свободой самовыражения.
Ранее СМИ писали, что в Испании на акциях протеста против ареста рэпера задержали около 48 человек.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все