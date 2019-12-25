По словам вице-премьера, протестующие не уведомили власти об акции.

Власти Испании считают беспорядки из-за ареста Аселя не имеющими отношения к свободе слова. С заявлением выступил вице-премьер королевства Кармен Кальво в интервью радиостанции Cadena SER.

Ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия, это красная линия. Кармен Кальво, вице-премьер Испании

По её словам, протестующие не уведомили власти об акции. В ходе протестов появились пострадавшие, имуществу граждан был нанесён серьёзный материальный ущерб. Кальво считает, что говорить о свободе слова в данном случае нельзя, так как у прав всегда есть ограничения и насилие не имеет ничего общего со свободой самовыражения.

Ранее СМИ писали, что в Испании на акциях протеста против ареста рэпера задержали около 48 человек.

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