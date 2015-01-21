В Испании акции протеста против задержания рэпера вновь переросли в беспорядки

Пострадавшим считается один полицейский.

В Испании акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя вновь переросли в беспорядки. Об этом сообщается в Twitter-канале каталонской полиции. Правоохранительные органы напомнили, что артиста поймали за прославление терроризма и оскорбление короны.

По данным представителей закона, протестующие в Барселоне стали забрасывать силовиков различными предметами, включая бутылки и камни. По сообщению местного издания El Periodico, демонстранты забросали предметами их штаб-офис. Митингующие также начали сооружать баррикады, поджигать деревья и мусорные баки. На данный момент известно об одном пострадавшем на акции. им оказался полицейский.

Известно, что беспорядки также прошли в городах Каталонии Сабадель и Таррагона. В Валенсии правоохранители использовали силовой метод для разгона толпы.

Власти Испании считают беспорядки из-за ареста Аселя не имеющими отношения к свободе слова.

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