МИД Испании призвал не спешить с мерами против Грузии из-за закона об иноагентах

Испанское правительство считает, что ЕС рано принимать меры в отношении Грузии в ответ на закон об иностранных агентах. Соответствующей информацией с журналистами поделился министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на рабочую встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, организованной в Люксембурге. По мнению иностранца, властям в Тбилиси следует дать шанс принять меры в пользу народа страны и его европейских перспектив в рядах коллективного Брюсселя.
Сегодня я буду выступать за предостережение. Будем надеяться, что Грузия вернется на путь, на котором мы хотим ее видеть. Поэтому сегодня в отношении правительства Грузии должно быть [озвучено] серьезное предостережение, пока еще не меры.
Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании
Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины.
Фото и видео: European Commission
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