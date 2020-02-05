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МИД Испании призвал не спешить с мерами против Грузии из-за закона об иноагентах

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Хосе Мануэль Альбарес оценил внутреннюю политику Тбилиси в связи с законом об иноагентах.

Испанское правительство считает, что ЕС рано принимать меры в отношении Грузии в ответ на закон об иностранных агентах. Соответствующей информацией с журналистами поделился министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на рабочую встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, организованной в Люксембурге. По мнению иностранца, властям в Тбилиси следует дать шанс принять меры в пользу народа страны и его европейских перспектив в рядах коллективного Брюсселя.

Сегодня я буду выступать за предостережение. Будем надеяться, что Грузия вернется на путь, на котором мы хотим ее видеть. Поэтому сегодня в отношении правительства Грузии должно быть [озвучено] серьезное предостережение, пока еще не меры.

Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании

Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины.

Фото и видео: European Commission

Теги: грузия, евросоюз, иноагенты, испании, мид, санкции, хосе мануэль альбарес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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