В Каспийске подростки напали на пенсионера

Стоявший на крыльце мужчина сделал замечание подросткам, которые шумно себя вели.

В Каспийске группа подростков напала на пенсионера. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел во дворе одного из домов. Стоявший на крыльце мужчина сделал замечание подросткам, которые шумно себя вели. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой пенсионер дал пощечину одному из юношей. Другой подросток достал неизвестный предмет и ударил им по спине мужчину. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее адвокат Радько рассказал о сложностях уследить за авто со скрытыми номерами.

Видео: 360.ru