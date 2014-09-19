Здание в Архангельской области горело вечером 11 февраля.

В Каргополе мужчина спас семерых детей из горящего дома. Об этом рассказали представители диспетчерской службы по Архангельской области в посте для социальной сети "Вконтакте". Известно, что местному жителю удалось вытащить из двухэтажного жилого здания, которое полностью полыхало, семерых дошкольников. Это произошло еще до приезда бригады пожарной службы, хотя бригада приехала спустя три минуты после вызова.

Безработный Алексей Вешняков совершил настоящий подвиг: воспользовавшись самодельной лестницей, что была приставлена к дому, он забрался на второй этаж и выбил окно - это была его квартира. Несмотря на дым и огонь, он сумел найти и вытащить наружу всех своих троих детей-дошколят диспетчерская служба Архангельской области

Напомним, что огонь охватил здание вечером 11 февраля по адресу улица Гагарина, 11. Очевидцы рассказали, что в окне одной из квартир замечен дым. Позже местные жители увидели огонь, вырывающийся из помещений на первом и втором этажах. Было установлено, что в здании хранился газовый баллон, а в квартирах были несовершеннолетние. После спасения своих детей мужчина также попал в квартиру, в которой проживала семья его брата. Оттуда он вынес четырех детей.

Пожарные заявили, что именно на эти две квартиры пришелся основной "удар". Пламя быстро охватило лестничную клетку, отрезав жильцам путь к отступлению. После огонь перекинулся на кровлю аварийного деревянного дома. Пострадавшее здание было построено в 1935 году.

В Омске загорелось здание станции техобслуживания.

Фото: Вконтакте/ЦОВ-112 Архангельск

