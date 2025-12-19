В Карелии задержали скупщика сим-карт, оформлявшего займы на их бывших владельцев

На момент совершения незаконного деяния он был несовершеннолетним.

В Карелии сотрудники полиции задержали скупщика сим-карт, оформлявшего займы на их бывших владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, в полицию обратился гражданин, от имени которого третьи лица незаконно оформили микрозаймы. Отмечается, что к афере причастен житель Челябинска. На момент совершения незаконного деяния он был несовершеннолетним. Он решил заработать незаконным способом через мошеннический сайт. Подозреваемый приобретал сим-карты, абонентские номера которых ранее находились в пользовании других граждан, и сообщал соучастникам необходимые данные для активации.

С помощью этих сим-карт злоумышленник осуществлял вход в личные кабинеты на сайтах микрофинансовых организаций и подавал заявки на оформление займов. Полиция задержала подозреваемого. Он признался в содеянном. Возбуждены уголовные дела.

Видео: МВД по Республике Карелия