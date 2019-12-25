Также режим самоизоляции продлили лицам старше 65 лет до 9 августа.

В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса. Изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс глава республики Артур Парфенчиков.

Теперь количество участников массовых мероприятий сокращено с 50 до 20 человек. Также Парфенчиков вернул обязательный двухнедельный карантин и наблюдение у медиков для тех, кто приехал в республику из других стран.

Также режим самоизоляции продлили лицам старше 65 лет до 9 августа. Больничные им продлятся автоматически.

Ранее в России зафиксировано 5 848 новых случаев заражения коронавирусом.

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