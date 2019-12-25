За сутки от коронавируса в России излечилось 8 277 человек.

В России зафиксировано 5 848 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 795 038 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 608. Далее идут Свердловская область — 249, Нижегородская область — 202, Ханты-Мансийский АО — 198, Санкт-Петербург — 184.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 277 человек. За весь период — 580 330.

За минувшие сутки скончалось 147 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 12 892 человека.

Отмечается, что у 27,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали более 18 тысяч человек.