За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали более 18 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находится почти 1900 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 18348человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1879 человека. Из них 1325 ― на самоизоляции, 369 ― контактные, 185 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 306 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 76 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 10 человека.

Ранее стало известно о том, что по статистике в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний.

Фото: Piter.TV