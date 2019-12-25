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За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали более 18 тысяч человек
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали более 18 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находится почти 1900 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 18348человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1879 человека. Из них 1325 ― на самоизоляции, 369 ― контактные, 185  ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило  306 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 76 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 10 человека. 

Ранее стало известно о том, что по статистике в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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