В Карелии в ДТП с лесовозом погибли двое детей и двое взрослых из Петербурга

Авария произошла в районе Медвежьегорска на трассе "Кола".

Четыре человека, двое из которых – дети, погибли на трассе "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск 16 февраля в начале девяти утра. Легковушка семьи из Петербурга стокнулась с лесовозом. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Карелии.

Авария произошла в районе Медвежьегорска. По предварительной информации, произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля Hyundai Getz под управлением 38- летней женщины. В ДТП погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик). Во время ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, пристегнуты.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На прошлой неделе у Шлиссельбурга в лобовом столкновении Chevrolet и MAN погиб водитель.

Фото: ВКонтакте/ Госавтоинспекция Карелии