У Шлиссельбурга в лобовом столкновении Chevrolet и MAN погиб водитель

Спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

На 13 километре трассы А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо, Ленобласть) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба 47 региона.

На участке произошло лобовое столкновение "Шевроле" и "МАН". Погиб водитель легкового автомобиля. Его тело зажало в покореженном кузове иномарки.

Спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

В Ленобласти водитель Lada Priora погиб в аварии после столкновения с "КамАЗом".

Фото: ВКонтакте/ Аварийно-спасательная служба ЛО