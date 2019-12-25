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У Шлиссельбурга в лобовом столкновении Chevrolet и MAN погиб водитель
Сегодня, 12:45
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nastya960

У Шлиссельбурга в лобовом столкновении Chevrolet и MAN погиб водитель

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Спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

На 13 километре трассы А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо, Ленобласть) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба 47 региона.

На участке произошло лобовое столкновение "Шевроле" и "МАН". Погиб водитель легкового автомобиля. Его тело зажало в покореженном кузове иномарки.

Спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

В Ленобласти водитель Lada Priora погиб в аварии после столкновения с "КамАЗом".

Фото: ВКонтакте/ Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: chevrolet, man, смертельное дтп, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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