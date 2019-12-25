  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти водитель Lada Priora погиб в аварии после столкновения с "КамАЗом"
Сегодня, 12:22
60
kraratau27

В Ленобласти водитель Lada Priora погиб в аварии после столкновения с "КамАЗом"

0 0

По факту смертельных аварий проводятся проверки.

В Ленинградской области 6 февраля произошло два смертельных ДТП, об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу.

В Кировском районе Ленинградской области 44-летний водитель "Лады Приоры" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "КАМАЗ". В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. 

Еще одно смертельное ДТП произошло в Тосненском районе Ленинградской области. На трассе "М-10" водитель "Рено Логан" съехал в кювет и врезался в столб, причина маневра неизвестна. В результате аварии водитель скончался на месте, а его пассажирку доставили в больницу.

В Ленинградской области проводятся проверки по факту смертельных аварий.

Ранее Piter.tv писал, что на перекрестке Обводного и Кременчугской этой ночью столкнулись несколько машин.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии