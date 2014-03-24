На перекрестке Обводного и Кременчугской ночью столкнулись несколько машин

На месте происшествия появлялась машина скорой помощи, рассказали очевидцы.

На перекрестке набережной Обводного канала и Кременчугской улицы в Петербурге накануне ночью столкнулись несколько машин. Видео с места происшествия разместили подписчики сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Очевидцы рассказали, что на месте аварии появлялась машина скорой помощи, столкнулись три автомобиля, еще три машины "задело". Предположительно, причиной аварии стал гололед.

Серьезный замес на пересечении Обводного и Кременчугской. Столкнулись Хендай, Мерседес, Миникупер и ещё три автомобиля задело - стоят чуть дальше на аварийке. На месте скорая. Водитель Хендая в машине - видимо, зажало дверь. Что произошло, сложно понять, но скорость явно была большая, плюс гололёд – написал очевидец.

Ранее мы сообщали о том, что машина, вылетевшая с набережной Макарова, удержалась на льду. Девушка, которая находилась за рулем, не пострадала.

Видео: vk.com/spb_today