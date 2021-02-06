Машина, вылетевшая с набережной Макарова, удержалась на льду

Решается вопрос об эвакуации автомобиля.

Появились подробности ДТП, которое произошло вечером 6 февраля в Петербурге. На перекрестке 4-5 линии Васильевского острова с набережной Макарова автомобиль "Ниссан Кашкай" с девушкой за рулем потерял управление, выбил ограждение и вылетел в Неву.

Как стало известно Piter.tv, автомобиль удержался на льду, решается вопрос об эвакуации автомобиля. Девушку, находившуюся за рулем, вытащили сотрудники полиции, утечки жидкостей из машины не зафиксировано.

Видео: Piter.tv