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Машина, вылетевшая с набережной Макарова, удержалась на льду

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Решается вопрос об эвакуации автомобиля.

Появились подробности ДТП, которое произошло вечером 6 февраля в Петербурге. На перекрестке 4-5 линии Васильевского острова с набережной Макарова автомобиль "Ниссан Кашкай" с девушкой за рулем потерял управление, выбил ограждение и вылетел в Неву.

Как стало известно Piter.tv, автомобиль удержался на льду, решается вопрос об эвакуации автомобиля. Девушку, находившуюся за рулем, вытащили сотрудники полиции, утечки жидкостей из машины не зафиксировано.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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