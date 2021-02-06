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Автомобиль на набережной Макарова в Петербурге вылетел в Неву

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Информация о происшествии уточняется.

На набережной Макарова у 4-ой линии Васильевского острова автомобиль пробил ограждение и вылетел в Неву. Запись происшествия попала на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. 

На видео можно заметить, как водитель автомобиля теряет управление, а машина резко тормозит, сбивая ограждение.

Информация о происшествии уточняется. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием доставщика еды на велосипеде и авто в Петербурге попало на видео. Информация о состоянии здоровья курьера не поступала.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, набережная макарова, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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