Информация о состоянии курьера не поступала.

ДТП с участием доставщика еды на велосипеде и авто в Петербурге попало на видео. О происшествии 6 февраля в южной части города сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Таксист увернулся от велосипедиста в припаркованные автомобиле ... На дублере Ленинского проспекта 53 – написали очевидцы в группе.

Авария попала на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как велосипедист-курьер неспешно выехал на дорогу, а водитель такси попытался уйти от столкновения.

Пользователи в комментариях отметили, что курьерская доставка определенной службы в данном районе ведет себя неподобающе на дороге, не обращая внимания на пешеходов.

Ранее мы сообщали о том, что ночная потасовка на Пушкинской площади в Петербурге попала на видео. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.tv