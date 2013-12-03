Ночная потасовка на Пушкинской площади в Петербурге попала на видео. Кроме того, источник Piter.tv в правоохранительных органах рассказал подробности происшествия.
Накануне, 2 февраля, в 26-ю городскую больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован 30-летний петербуржец. С его слов, он упал у дома по Пушкинской улице. У пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и перелом скуловой кости.
Позже, изучив записи с камер наблюдения, выяснилось, что мужчину избил неизвестный, после чего он уехал на такси.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка перевела мошенникам-целителям 596 тысяч рублей за снятие порчи. Возбуждено уголовное дело.
Видео: Piter.tv
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