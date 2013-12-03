По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ночная потасовка на Пушкинской площади в Петербурге попала на видео. Кроме того, источник Piter.tv в правоохранительных органах рассказал подробности происшествия.

Накануне, 2 февраля, в 26-ю городскую больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован 30-летний петербуржец. С его слов, он упал у дома по Пушкинской улице. У пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и перелом скуловой кости.

Позже, изучив записи с камер наблюдения, выяснилось, что мужчину избил неизвестный, после чего он уехал на такси.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка перевела мошенникам-целителям 596 тысяч рублей за снятие порчи. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.tv