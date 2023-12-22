В Карелии в ДТП погибли четыре человека

Пострадали еще трое человек: женщина и двое несовершеннолетних.

Легковые автомобили Great Wall и Volvo столкнулись на трассе Р-21 "Кола" в Карелии. В результате трагедии жертвами стали четыре человека, а еще трое считаются пострадавшими. У пациентов медики диагностировали травмы различной степени тяжести. Двое из раненых - дети. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы из регионального экстренного ведомства. ДТП зафиксировано на 400-ом километре дороги. На месте происшествия работали восемь сотрудников ГУ МЧС и три единицы специальной техники.

Находившиеся в первой машине водитель-мужчина и три пассажирки погибли. Женщина-водитель и двое несовершеннолетних в Volvo получили травмы. пресс-служба МВД РФ по региону

Известно, что смертельная авария произошла в темное время суток. В настоящее время на территории региона наблюдается оттепель, поэтому на дорогах возможна гололедица.

При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал.

Фото и видео: ГУ МЧС России