При пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал

Сергей Бойко заметил, что жертв и пострадавших нет.

Согласно предварительной информации от главы Туапсинского района Краснодарского края Сергея Бойко, во время пожара, произошедшего на местном нефтеперерабатывающем заводе в административном центре, никто не пострадал. Соответствующее заявление чиновник сделал в социальных сетях. В экстренных службах добавили, что огонь начал распространяться в связи с возгоранием вакуумной установки. В ликвидации пламени было задействовано 99 человек из личного состава, 31 единица техники. От ГУ МЧС работу выполняли 60 человек и 17 единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось к 04:53 утра по местному времени.

Пожар на НПЗ полностью ликвидирован... Горела вакуумная установка. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Сергей Бойко, глава района

На проспекте Науки при пожаре на кухне погиб человек.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ