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В Карелии после размыва дамбы пострадали десять человек

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Семь человек спасены, им оказана необходимая помощь.

В Карелии после размыва дамбы пострадали десять человек. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел утром 29 июля на Беломорско-Балтийском канале. Отмечается, что между 10 и 11 шлюзом канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Семь человек спасены, им оказана необходимая помощь. Продолжаются поиски еще троих человек. Всего к поискам привлечены 36 единиц техники и 109 спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд.

Видео: ВКонтакте / Артур Парфенчиков

Теги: карелия, пострадавшие, прорыв дамбы
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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