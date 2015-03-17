Проводится эвакуация пострадавших.

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

Инцидент произошел 29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково. Поезд Казань – Адлер столкнулся с выехавшим на переезд Камазом. Шесть вагонов завалились на бок.

Водителя грузовика госпитализировали. Проводится эвакуация пострадавших. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

Видео: Telegram / SHOT