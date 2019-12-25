В Карелии на обочине дороги нашли труп в ковре

В убийстве подозревается знакомый убитого.

В Карелии прохожий обнаружил труп в ковре возле дороги.

Издание "КарелИнформ" сообщает, что убийство произошло еще весной в Сегеже. Мужчины распивали алкоголь и поссорились. В ходе драки один собутыльник забил второго насмерть. Затем убийца заставил угрозами двоих своих приятелей завернуть тело в ковер и вывезти.

Когда снег растаял, тело нашел прохожий. Потом был найден и подозреваемый в убийстве. Сейчас в отношении него и его двух помощников возбуждены уголовные дела. Расследование дела продолжается.

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