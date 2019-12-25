В Волгограде супруги систематически насиловали своих детей

Малышам было всего 4, 6 и 8 лет.

В Волгограде суд огласил приговор супружеской паре, которые насиловали своих детей.

ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокуроры Волгоградской области Оксану Черединину сообщает, что суд огласил приговор 42-летнему мужчине и его 36-летней жене, которые насиловали своих маленьких детей. Они обвинялись по статье "Иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста".

Следствие и суд установили, что супружеская пара систематически совершала над маленькими детьми сексуальные действия. Малышам было всего 4, 6 и 8 лет. Свои гнусные действия пара совершала в пьяном виде.

Преступление открылось в ходе общения детей с психологами, когда их родителей лишали родительских прав. Суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, женщину к 15 годам общего режима.

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