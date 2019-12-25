На Алтае мужчина несколько лет насиловал 3 дочерей

Состоявший суд определил меру наказания отчиму-педофилу.

В Алтайском крае завершилось рассмотрение дела педофила, который много лет насиловал трех дочерей.

Региональные следственные органы СКР по Алтайскому краю сообщают, 39-летний житель Каменского района признан судом виновным по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Следствием и судом доказано 11 эпизодов по данной статье. Как удалось установить, мужчина проживал в семье с 5 детьми, трое из которых его дочери 9-ти, 10-ти и 15-ти лет от предыдущего брака. Свои развратные действия он совершал в период с 2016 по 2020 годы.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы.

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