В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников по делу о хищениях

Сотрудники ЦОС ФСБ РФ распространили видео с оперативными мероприятиями в регионе.

Российские силовики задержали высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов по Карачаево-Черкесии, связанные с расследованием уголовного дела по хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Специалисты уточнили, что члены организованной преступной группы причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР". Общий ущерб от их деятельности для государства составил около 60 миллионов рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий. ЦОС ФСБ РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество. У задержанных чиновников и сотрудников правопорядка изъяты вещественные доказательства. Устанавливаются криминальные эпизоды в деятельности местной ОПГ.

На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ, Telegram / ТАСС