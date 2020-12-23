В Карачаево-Черкесии оперативники предотвратили заказное убийство жителя Ставрополья

Мужчина заказал убийство знакомого из-за обиды.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Карачаево-Черкесской Республике смогли во время оперативно-розыскных и технических мероприятий задокументировать факт подготовки заказного убийства 38-летнего жителя города Ставрополя. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД. Специалисты объяснили, что вышли на след подозреваемого, когда мужчина разыскивал исполнителя преступления. Им оказался 44-летний житель Черкесска. В качестве киллера выступил действовавший в рамках оперативной разработки сотрудник полиции.

Подозреваемый предложил ему за криминальную услугу 200 тысяч рублей, а также передал предоплату, информацию о маршрутах передвижения жертвы, используемый абонентский номер, адрес проживания и место работы. пресс-служба МВД России

"Киллер" предоставил в виде доказательства инсценированного убийства фотоотчёт, на котором загримированный потерпевший был изображён с якобы простреленной головой. После этого злоумышленник передал оставшуюся часть обещанных денежных средств за выполненный заказ. В этот момент бойцы специального подразделения задержали фигуранта расследования. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 ст атьи 30, части 4 и 5 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Мужчина объяснил оперативникам, что мотивом убийства стала обида за то, что знакомый его бывшей супруги "необоснованно пользовался" автомобилем и квартирой, доставшимися женщине при разделе совместного имущества.

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Фото и видео: МВД Медиа