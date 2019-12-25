В Карачаево-Черкесии нашли тела детей, которых искали 3 дня

Сестра с братишкой ушли гулять с разрешения матери и больше не вернулись.

В Карачаево-Черкесии нашли тела пропавших брата и сестру.

РИА Новости сообщают, что после 3 дней поисков нашли тела пропавших детей. Одиннадцатилетняя сестра и шестилетний братик проживали с семьей на животноводческой ферме в трех километрах к северу от аула Бесленей Хабезского района. Днем 16 июня они с разрешения матери пошли гулять в сторону местной речки, и домой больше не вернулись.

Были организованы поиски детей, которые продолжались до сегодняшнего дня. В поисках детей участвовали более 500 человек из числа поисково-спасательных отрядов МЧС России, сотрудников Следственного комитета, МВД России по КЧР, управления Росгвардии по КЧР, волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", которые откликнулись в первые же часы. В поисках, наряду с профессиональными подразделениями, участвовали жители республики практически из всех районов, а также из соседних регионов – Ставропольского, Краснодарского края, республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи, не оставшиеся равнодушными к чужой беде.

Но, к сожалению, сегодня утром пришли печальные известия- дети погибли. Тела были найдены поисковиками в притоке Большого Зеленчука.

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