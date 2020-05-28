Димарджио Дженкинс на улице Торонто из-за ранений.

В Канаде застрелили 21-летнего рэпера Houdini, чье настоящее имя Димарджио Дженкинс. Об этом сообщили журналисты из местного издания Toronto Sun. Трагедия произошла в Торонто. Артист вместе с 15-летним другом проходил мимо отеля, когда неожиданно рядом с ними синий автомобиль Volkswagen Tiguan совершил резкий разворот. Из салона машины открылся огонь по пешеходам. В результате стрельбы пострадали не только музыкант с его другом, но и 27-летняя женщина.

Houdini скончался от полученных ранений, а остальные пострадавшие находятся в больнице.В Toronto Sun рассказали, что на данный момент полиция не арестовала подозреваемых. Также правоохранительные органы не прокомментировали слухи о том, что 15-летний друг рэпера открыл ответный огонь.

Адвокат Houdini Яг Вирк прокомментировал гибель артиста. Он заявил, что ему тяжело быть свидетелем смерти юного и талантливого музыканта.

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