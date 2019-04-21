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В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана

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Без электричества остались жители провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик.

В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана. Об этом сообщает портал PowerOutage, который предоставляет информацию о перебоях в электроснабжении на территории страны.

Без электричества остались жители провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик. В первой провинции электроснабжения лишились порядка 119,6 тысячи человек. Во втором регионе более 12,6 тысячи жителей ждут возвращение электричества. Отметим, что ураган "Ли" обрушился на Канаду 16 сентября.

Ранее мы сообщали, что более 900 тысяч человек на востоке США остались без света из-за непогоды.

Видео: YouTube / NBC News

Теги: канада, ураган, электричество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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