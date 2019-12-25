В Камышине владелец автомойки изнасиловал сотрудницу

Подозреваемый вразумительных ответов дать не может, так как в момент совершения преступления был сильно пьян.

В Камышине Волгоградской области владельца автомойки подозревают в изнасиловании подчиненной сотрудницы.

Издание "Волга Медиа" со ссылкой на региональные следственные органы по Волгоградской области сообщает, что молодая сотрудница обратилась с заявлением об изнасиловании хозяином автомойки, где работала довольно длительное время. По ее словам изнасилование произошло ночью 17 сентября.

Предприниматель задержан. На вопросы следователя вразумительных ответов дать не может, так как той ночью был сильно пьян. Для сбора доказательств назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:pixabay​​​​​​​