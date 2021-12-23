В результате аварии пострадали четыре человека. Неустановленный автомобиль скрылся с места ДТП.

В Каменске-Уральском произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по области.

Пассажирский автобус двигался по маршруту №11. На встречу ему, по улице Алюминиевой, ехал автомобиль. При повороте направо со средней полосы он не уступил дорогу автобусу ПАЗ. Водитель автобуса был вынужден вывернуть руль, чтобы избежать столкновения. Он въехал в опору от светофора. В результате аварии пострадали четыре человека. Неустановленный автомобиль скрылся с места ДТП.

На данный момент движение на участке дороги не затруднено. Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев и выясняют обстоятельства произошедшего.

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Видео: Telegram / E1.RU