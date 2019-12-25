В Каменногорске разрешено движение по временному проезду для автотранспорта

Нововведение будет действовать до 22 января 2021 года.

На время капитального ремонта автодорожного путепровода станции Каменногорск получено разрешение на движение с 8.30 до 9.30, а также с 17.15 до 18.15 легкового автотранспорта по временному проезду (на 1 км ПК7 от главного пути Каменногорск-Светогорск) и железнодорожному переезду (на 41 км ПК7 станции Каменногорск). Ранее временный объезд доступен только для спецтранспорта.

Решение согласовано с ГИБДД и филиалом ОАО "РЖД" Октябрьской железной дороги. Нововведение будет действовать до 22 января 2021 года.

Напомним, что движение транспорта ограничено в связи с ремонтом путепровода на станции Каменногорск.

Ранее мы сообщили о том, что строительство путепровода в Лазаревке обсудили на публичных слушаниях.

Фото: администрация МО "Выборгский район"