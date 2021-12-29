В Калужской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите

Владислав Шапша рассказал о вводимых по региону ограничениях на работу для иностранцев.

Глава Калужской области Владислав Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу в торговлю. Об этом чиновник сообщил подписчикам в собственном Telegram-канале. Область отказывается привлекать иностранцев по патентам на работу в сферу торговых отношений, пассажирских перевозок, кадровых агентств и общепита.

Приняли решение ввести запрет в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование вопроса. Владислав Шапша, губернатор Калужской области

Напомним, что глава российского региона 10 февраля внепланово посетил многофункциональный миграционный центр, находящийся в Боровском районе. Он пообщался с мигрантом, который не владеет русским языком. При этом мужчина обладает сертификатом о знании языка. С 11 февраля вся документация от лиц, которые фактически не говорят на русском языке, но предоставляют "липовые" сертификаты, будет перенаправляться в МВД для проверки.

В Петербурге мигрант наврал об избиении в полиции, чтобы избежать выдворения из России.

Фото: Piter.tv

