В Калужской области пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"

В Калужской области сотрудник ФСБ пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир", запрещённой в России. Об этом пишет ТАСС.
По данным спецслужбы, террористы занимались антиконституционной деятельностью — призывали к насильственному свержению действующей власти, а также к созданию "всемирного халифата".
Террористы распространяли свои взгляды среди жителей региона, а также вербовали местных мусульман.
Ранее TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве.
Видео: ФСБ России
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