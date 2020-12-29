В Калужской области пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Террористы распространяли свои взгляды среди жителей региона.

В Калужской области сотрудник ФСБ пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир", запрещённой в России. Об этом пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, террористы занимались антиконституционной деятельностью — призывали к насильственному свержению действующей власти, а также к созданию "всемирного халифата".

Террористы распространяли свои взгляды среди жителей региона, а также вербовали местных мусульман.

Ранее TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве.

Видео: ФСБ России