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В Калужской области пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"

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Террористы распространяли свои взгляды среди жителей региона.

В Калужской области сотрудник ФСБ пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир", запрещённой в России. Об этом пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, террористы занимались антиконституционной деятельностью — призывали к насильственному свержению действующей власти, а также к созданию "всемирного халифата".

Террористы распространяли свои взгляды среди жителей региона, а также вербовали местных мусульман.

Ранее TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве.

Видео: ФСБ России

Теги: калужская область, террористы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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