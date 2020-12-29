TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве

Других блогеров также подозревают в участии в несогласованной акции.

TikTok-блогера Константина Лакеева задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве. Об этом пишет "ОВД-Инфо".

Следствие подозревает его в нападении на служебный автомобиль ФСБ в ходе акций протеста 23 января в Москве. Сейчас Лакеев находится в отделе полиции.

Также там на допросе находятся еще около 10 блогеров. ОВД-Инфо

Отмечается, что других блогеров также подозревают в участии в несогласованной акции.

Ранее в TikTok разошлось видео об "обмене задержанными" на митинге в Петербурге.

Видео: Youtube/Криминальные Новости