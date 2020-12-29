  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
70
matveyvn
Код вставки плеера

TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве

0 0

Других блогеров также подозревают в участии в несогласованной акции.

TikTok-блогера Константина Лакеева задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве. Об этом пишет "ОВД-Инфо".

Следствие подозревает его в нападении на служебный автомобиль ФСБ в ходе акций протеста 23 января в Москве. Сейчас Лакеев находится в отделе полиции.

Также там на допросе находятся еще около 10 блогеров.

ОВД-Инфо

Отмечается, что других блогеров также подозревают в участии в несогласованной акции.

Ранее в TikTok разошлось видео об "обмене задержанными" на митинге в Петербурге.

Видео: Youtube/Криминальные Новости

Теги: tiktok, задержания, овд-инфо, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии