Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok в США введением тарифов

Глава США указал на силу вводимых Белым домом пошлин.

Сделка по приобретению активов социальной сети TikTok была сорвана из-за того, что китайское руководство пересмотрело условия соглашения. Это произошло после того, как администрация в Вашингтоне ввела дополнительные таможенные пошлины на всю продукцию, поступающую с территории КНР в США. Соответствующее заявление сделал в общении с местными журналистами пресс-ула Белого дома с борта самолета американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политик указал, что ситуация демонстрирует силу пошлин.

У нас была сделка, вернее, мы к ней были довольно близки, однако затем Китай поменял условия из-за пошлин. Если бы я хоть немного снизил пошлины, они бы одобрили эту сделку за 15 минут. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что новостное агентство The Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило читателям о срыве сделки по активам TikTok. Авторы издания отметили, что ранее соглашение было одобрено китайской холдинговой интернет-компанией ByteDance, которой принадлежит мессенджер TikTok, а также федеральным правительством в США. Данная сделка предусматривала переход операций TikTok к новому предприятию, базирующимуся на территории США и принадлежащей преимущественно американским вкладчикам.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News