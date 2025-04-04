Трамп показал, как выглядит золотая карта для получения ВНЖ в США

Глава США назвал первого обладателя визы, которая заменит программу ЕВ-5.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп показал журналистам дизайн "золотой карты", за покупку которой иностранные инвесторы смогут получить гражданство в США. Известно, что стоимость такой карты составит пять миллионов долларов. По внешнему виду она напоминает кредитку с изображением лидера Белого дома на фоне статуи Свободы. С правой стороны на документе написано "Карта Трампа" и стоит подпись политика. Известно, что первые владельцы смогут получить свой товар уже менее, чем через две недели.

За пять миллионов долларов это может стать вашим. Дональд Трамп, глава США

Американский президент Дональд Трамп анонсировал "золотые" ВНЖ в конце февраля 2025 года. По его словам, полученные от продажи карт денежные средства федеральные власти могут направить на покрытие дефицита государственного бюджета. Кандидатам на новую визу нужно будет проходить проверку,однако публично эти детали не уточнялись. Программа придет на смену существующей визе EB-5, по которой требовалось вложить около одного миллиона долларов в проекты, расположенные на территории США.

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Фото и видео: YouTube / The Washington Post)