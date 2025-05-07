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В Калужской области ликвидировали нарколабораторию

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В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили кастрюлю с мефедроном массой свыше 1,6 кг.

В Калужской области ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 41-летний владелец частного дома организовал лабораторию по производству синтетического наркотика. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили кастрюлю с мефедроном массой свыше 1,6 кг. Назначено проведение исследования изъятого вещества.

Отмечается, что мужчина занимался изготовлением мефедрона с целью дальнейшего сбыта на территории региона через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени задержали курьера аферистов, забравшего у пожилых граждан около 6 млн рублей.

Видео: УМВД по Калужской области

Теги: калужская область, нарколаборатория, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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