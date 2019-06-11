Полицейские установили, что во всех случаях к ним приходил один и тот же молодой человек.

В Тюмени задержали курьера аферистов, забравшего у пожилых граждан около 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, неизвестные звонили потерпевшим, представившись следователями, и сообщили им, что те якобы оказывают финансовую поддержку иностранному государству. Они рекомендовали пенсионерам задекларировать денежные средства и передать их курьеру, чтобы избежать наказания.

Полицейские установили, что во всех случаях к ним приходил один и тот же молодой человек. Им оказался безработный 20-летний приезжий из Ставропольского края. В настоящее время устанавливается отношение злоумышленника к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области сотрудники полиции ликвидировали подпольную нарколабораторию.

Видео: УМВД Тюменской области