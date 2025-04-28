Отмечается, что злоумышленник занимался незаконным производством около двух лет.

В Тюменской области сотрудники полиции ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По данным следствия, мужчина организовал выращивание наркосодержащего растения в своей квартире для личного употребления. Предварительно установлено, что общий вес изъятой "дурман-травы" составил около 6 кг. Отмечается, что злоумышленник занимался незаконным производством около двух лет. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Тюменской области